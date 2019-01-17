Коновалову предложили уйти в отставку с поста губернатора Хакасии

«Губернатору Коновалову, как честному человеку, нужно вообще в отставку уйти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал скандал в Хакасии, где замминистра финансов уволили за ее возмущение выдачей губернатором крупных премий своим подчиненным.

Член совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев назвал абсолютным цинизмом ситуацию с увольнением в Хакассии замминистра финансов Галины Спиридоновой, которая возмутилась огромными премиями чиновников.

По его словам, оппозиция привыкла жаловаться на «репрессии» со стороны власти. Но когда оппозиционеры получают власть, то сами начинают этим заниматься. «Всегда все эти губернаторы-популисты заявляли о том, что «зажравшиеся чиновники выписывают себе зарплату» и так далее... На самом деле, первое, что они делают, когда приходят к власти – начинают набивать собственные карманы ровно с теми представлениями, которые у них были о власти. Они думают, что сидят там люди во власти, достают из сейфа деньги, распределяют их и воруют. Так они себе это представляли и к власти шли именно за этим. Настоящие циники», – сказал Матвейчев.

Он считает, что чиновница должна обратиться в суд с просьбой восстановить ее в должности. «Губернатору Коновалову, как честному человеку, нужно вообще в отставку уйти», – добавил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Спиридонова возмутилась тем, что губернатор Валентин Коновалов (КПРФ) выписал премии высокопоставленным чиновникам. Деньги на премии были выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств».

СМИ сообщили, что Коновалов выдал премии на сотни тысяч рублей. Отмечалось, что только замгубернатора руководитель постпредства республики в Москве Хакасии Юлия Исмагилова получила премию в размере 500% ежемесячного оклада.