В Хакасии уволили замминистра, возмутившуюся огромными премиями чиновников

В Республике Хакасия уволили чиновницу Галину Спиридонову, которая возмутилась начислением премий высокопоставленным лицам региона, выданных недавно избранным губернатором Валентином Коноваловым (КПРФ), сообщают СМИ.

Заместитель министра финансов республики Галина Спиридонова узнала о том, что деньги на премии были выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств» и решила обговорить это с министром финансов Ириной Войновой, передает «Агентство информационных сообщений».

После выяснения отношений Войнова пожаловалась на Спиридонову первому заместителю Коновалова Андрею Асочакову, передает издание со ссылкой на источники.

По тем же данным, Асочаков, узнав о возмущении Спиридоновой, порвал на куски распоряжение о ее назначении министром экономического развития, после чего Спиридонова была вовсе уволена.

15 января СМИ сообщили, что Коновалов выдал премии на сотни тысяч рублей высшим чиновникам региона, выданных «за счет экономии по фонду оплаты труда» бюджетников Хакасии. Отмечалось, что замгубернатора руководитель постпредства республики в Москве Хакасии Юлия Исмагилова по итогам 2018 года получила премии, в совокупности составляющие 500% ежемесячного оклада.

По этим данным, Исмагиловой за месяц в должности полпреда, причитается почти 1 млн рублей. Также премии получили заместители Коновалова Андрей Асочаков и Богдан Павленко, министр финансов Ирина Войнова и еще более 10 различных руководителей ведомств республики.