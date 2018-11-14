В Тольятти завуч ударила по лицу пятиклассницу

В Сети появилось видеозапись конфликта между школьницей и завучем одной из школ в Тольятти, в ходе которого женщина во время урока ударила ребенка по лицу.

В описании к видеозаписи утверждается, что инцидент произошел из-за того, школьница рисовала на уроке, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

Завуч скинула со стола все учебные принадлежности девочки, после чего ударила ребенка по лицу. «Вы с ума сошли?» – спросила девочка после того, как женщина схватила ее.

«Я – да, а ты – нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как девочка-ученица» – заявила завуч.

Несколько учеников сообщили телеканалу на условиях анонимности, что преподавательница ведет себя подобным образом не в первый раз.

Напомним, в ноябре минувшего года в Томской области учительница ударила ребенка головой об парту.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о проблеме насилия над детьми со стороны учителей.