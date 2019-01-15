Россия прошла пик финансирования супероружия

Пик финансирования новейшего вооружения России, в том числе «Авангарда» и «Кинжала», дополнительные средства не нужны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Средства на создание систем вооружения были заложены как в предыдущую, так и в ныне действующую госпрограммы вооружения. Финансирования достаточно, ни о каких дополнительных средствах речь не идет. Более того, основной пик финансирования перспективных систем вооружений пройден», – заявил он в интервью «Российской газете».

По его словам, сейчас начинается производство серийных образцов «Авангарда» и «Кинжала».

«При этом ни о какой гонке вооружений говорить не приходится», – заявил Патрушев.

Он напомнил, что бюджет Пентагона в 15 раз превышает бюджет Минобороны России, однако Россия получила современные виды вооружений, «аналогов которым на сегодняшний день в мире нет».

«Это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия», – заключил Патрушев.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».