В Госдуме Лужкова призвали не вмешиваться в переговоры о судьбе Курил

«Пусть бывшие мэры лучше занимаются своими замками, которые себе понастроили за рубежом и в Подмосковье, а не Курилами, по которым их никто не уполномочил высказываться», - так прокомментировал депутат Леонид Калашников заявление экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, допустившего возможность передачи Японии двух из четырех Курильских островов.

«Для меня ничего неожиданного в подобных заявлениях бывших чиновников нет. Они колеблются вместе с линией партии, а иногда даже пытаются даже бежать впереди этой линии. Видя, что начались переговоры, он пытается эту линию прогнуть раньше времени. Я считаю, что это конъюнктурно и нечестно», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Призыв Лужкова он назвал странным.

То, что Японии можно передать два из четырех Курильских островов, Лужков допустил во вторник. «Думаю, что эту точку зрения Россия будет отстаивать и два острова из четырех должны оставаться за РФ. Итуруп и Кунашир остаются за Россией, а Хабомаи и Шикотан – за Японией. Это основание, на котором должны двигаться японцы и наши, если мы подтверждаем договоренности на межгосударственном уровне, достигнутые в те времена», – сказал бывший градоначальник, имея в виду советско-японскую декларацию 1956 года.

Как известно, темой отношений с Японией Лужков занимается давно. Еще в 1998 году он возглавил неофициальный Российский комитет ХХI века, созданный для развития двусторонних отношений. В 2003 году Лужков стал сопредседателем с российской стороны так называемого «Совета мудрецов» России и Японии, задачей которого как раз и был поиск вариантов примирения двух стран.

Лужков ранее неоднократно выступал против передачи островов - ни полностью, ни частично. В 2008 году со своим советником Игорем Титовым он даже выпустил книгу «Курильский синдром», в которой, например, утверждалось, что в 1997 году Ельцин уже решил было отдать острова своему другу, японскому премьеру Рю Хасимото, но его от этого якобы его отговорили двое соратников - Борис Немцов и Сергей Ястржембский. «Опять лишь счастливый случай спас острова, – писали Лужков и Титов. – Поставим ли мы своей недальновидной политикой нашу страну еще раз на колени? Хочется верить, что такие времена ушли безвозвратно».

Примечательно, что по поводу другого территориального вопроса – а именно о судьбе Крыма, – Лужков еще c начала 90-х годов был твердым сторонником возвращения полуострова в состав России. При этом мэрия Москвы оказывала большую материальную и моральную поддержку российским офицерам, служившим на базе ВМФ в Севастополе. Мэр часто ездил туда лично, называя при этом Крым русской землей, которую «мы по пьяни одним росчерком пера взяли и отдали». В итоге Украина объявила Лужкова персоной нон-грата. Кстати, еще с 90-х годов Лужков призывал построить и Керченский мост, чтобы связать полуостров и Россию.

Напомним, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее призвал не спекулировать на вопросе «передачи» Японии Курильских островов. «Курильские острова - это российская земля. Это очевидно. Я знаю мнение жителей Сахалинской области, они категорически против каких-либо территориальных изменений. Вопрос передачи Курильских островов не стоит. И надо перестать спекулировать на этой теме», - сказал Лимаренко, которого цитирует портал Рапси.