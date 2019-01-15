Лужков выступил за передачу Курильских островов Японии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил в СМИ, что Россия должна оставить Японии два острова из состава Курил.

«Думаю, что эту точку зрения Россия будет отстаивать и два острова из четырех должны оставаться за РФ. Итуруп и Кунашир остаются за Россией, а Хабомаи и Шикотан – за Японией. Это основание, на котором должны двигаться японцы и наши, если мы подтверждаем договоренности на межгосударственном уровне, достигнутые в те времена», – сказал Лужков в разговоре с EADaily.

Экс-мэр Москвы также отметил, что мирный договор с Японией на данный момент является первоочередной задачей.

«Что касается отсутствия мирного договора между странами, то это, конечно, не нормально. Война закончилась давно, появились на свет два новых поколения. Япония настаивает, чтобы ей были возвращены четыре острова. Однако их точка зрения абсолютно не обоснована. В свое время руководители Советского Союза и Японии договорились подписать мирное соглашение взамен передачи Москвой двух маленьких островов. Речь идет о советско-японской декларации 1956 года. На этом стороны хотели завершить эпопею с мирным договором», – пояснил свою точку зрения политик.

По мнению Лужкова, на островах может осуществляться совместная хозяйственная деятельность двух стран. «Однако на российских островах должны действовать исключительно российские законы. Там есть чем заниматься. Острова имеют хорошие перспективы по рыболовству. Имеются минеральные залежи. В частности, сера и рений», – отметил бывший мэр.

Ранее во вторник Лужков опроверг сообщения о возможности своего возвращения в большую политику.