Лужков прокомментировал слухи о возвращении в большую политику

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг сообщения о возможности своего возвращения в большую политику.

«Эта информация не соответствует действительности, никаких решений и намерений даже в этом плане у меня не имеется и не имелось никогда», – заявил Лужков РИА «Новости» в ответ на просьбу прокомментировать распространяемые в соцсетях сообщения.

Ранее Лужков также заявил, что «впервые слышит» о том, что он якобы собирается возглавить Мосгордуму.

В последние дни в социальных сетях появлялось много сообщений о возможности возвращения Лужкова во власть, в частности, о его планах баллотироваться в Мосгордуму в 2019 году. Так Telegram-канал Кремлевский безБашенник утверждает, что в конце 2018 года Лужков якобы регулярно проводил встречи с членами своей старой команды в дублинском ресторане Morrison grill, который принадлежит его супруге Елене Батуриной.

Сам Лужкова недавно появился в публичном пространстве в связи с затоплением Тушинского тоннеля. Бывший мэр Москвы заявил, что этот инцидент не имеет отношения к работе его команды в начале 2000-х годов, поскольку работы по Каналу имени Москвы не относились к компетенции столичного правительства.

В сентябре, когда состоятся выборы в Мосгордуму, Лужкову исполнится 83 года.