Лужков прокомментировал информацию о планах возглавить Мосгордуму

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что «впервые слышит» накануне распространенную информацию о том, что он якобы собирается возглавить Мосгордуму.

По данным нескольких политических Telegram-каналов, Лужков якобы планирует выставить свою кандидатуру на выборах в городской парламент в сентябре, а затем возглавить его. Однако сам он опроверг эту информацию, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я об этом слышу впервые от вас. Все», – ответил он на вопрос и положил трубку.

Между тем, Telegram-канал Кремлевский безБашенник утверждает, что с конца ноября до конца декабря 2018 года Лужков якобы регулярно проводил встречи с членами своей старой команды в дублинском ресторане Morrison grill, который принадлежит его супруге Елене Батуриной.

В сентябре, когда состоятся выборы в Мосгордуму, Лужкову исполнится 83 года.