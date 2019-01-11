Специалисты оценили риск затопления Тушинского тоннеля

Межведомственная комиссия, созданная для выяснения причин аварийной ситуации в Тушинском тоннеле Волоколамского шоссе и устранения ее последствий, оценила риск новых размывов грунта в районе сооружения и вероятность его подтопления в будущем.

Межведомственная комиссия, которую возглавил руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин, осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа, по результатам чего пришла к выводу, что «опасность дальнейшего размыва грунта и подтоплений отсутствует», передает ТАСС.

По итогам детального обследования аварийной зоны, которое начнется 11 января, будет составлена хронология происшествия и определены его основные причины, сообщил руководитель комиссии, подчеркнув, что главная задача – предотвратить любые возможности для повторения таких ситуаций в будущем.

Напомним, в четверг утром на северо-западе Москвы затопило Тушинский тоннель. К 16.30 поступление воды в тоннель удалось перекрыть, к вечеру автомобильное движение в тоннеле было полностью восстановлено. Тогда же была назвала причина произошедшего.