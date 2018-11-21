Названа причина затопления Тушинского тоннеля в Москве

Тушинский тоннель в Москве был затоплен из-за размыва и проседания грунта под ним, сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Елянюшкин уточнил, что под тоннелем на Волоколамском шоссе произошел размыв, который образовал проседание грунта на площади 5 на 15 метров. Движение по тоннелю остановлено во избежание порчи автомобилей, участок изолирован. Глава ФГБУ «Канал имени Москвы» добавил, что решение о сроках восстановления движения автотранспорта будет принято в течение одного-двух часов, передает ТАСС.

Для откачки воды в тоннеле задействованы насосы высокой производительности ГУП «Мосводосток». На месте происшествия работает комиссия Канала имени Москвы, передает РИА «Новости»

Между тем в районе ЧП образовалась пробка в несколько километров. Кроме того, пробки образовались на близлежащих улицах – Ленинградском шоссе, улице Свободы, Сосновой улице, Иваньковском шоссе.

В Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД) сообщили, что водителям предлагается объезжать через Ленинградское шоссе.

Ранее в четверг стало известно, что тоннель в Тушино на северо-западе Москвы затопило после провала грунта, движение перекрыто.