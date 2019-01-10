В Москве из-за провала грунта затопило тоннель

Тоннель в Тушино на северо-западе Москвы затопило после провала грунта, движение перекрыто, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что провал грунта в шлюзе №8 Канала имени Москвы на склоне, передает РИА «Новости».

По предварительной оценке, площадь провала составляет 50 квадратных метров.

Движение в тоннеле перекрыто.

На месте происшествия работают экстренные службы.