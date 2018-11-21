Движение в Тушинском тоннеле в Москве восстановлено

Автомобильное движение на Волоколамском шоссе, перекрытое после затопления в Тушинском тоннеле, было полностью восстановлено, сообщают СМИ.

На данный момент транспорт по Тушинскому тоннелю движется в обычном режиме в обоих направлениях, временные схемы движения прекратили действовать, передает «Интерфакс».

Тоннель в Тушино на северо-западе Москвы затопило после провала грунта 10 января. Движение на участке было перекрыто. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия аварии планируется устранить к утру пятницы. К вечеру поступление воды в тоннель удалось перекрыть.

Заммэра российской столицы Петр Бирюков сообщал о возможных причинах аварии.