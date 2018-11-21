Названа вероятная причина затопления Тушинского тоннеля в Москве

Прорыв дамбы, приведший к затоплению Тушинского тоннеля, мог произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Специалисты-проектировщики будут смотреть, будут изучать ситуацию. Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, все может быть, поэтому специалисты будут изучать», – цитирует Бирюкова ТАСС.

Он рассказал, что прорыв произошел около 10.00, и вода стала поступать в тоннель. Сейчас, по его оценкам, в районе собрано около 300 тыс. кубометров воды, которую откачивают по особой схеме.

«Принято решение приоткрыть сейчас несколько задвижек щитов: мы открыли сейчас два щита, и понижение уровня воды в канале идет примерно в час сантиметров по 40–50. Надеемся, что с открытием второго щита вода будет уходить быстрее», – сказал он.

Бирюков отметил, что сбросом воды занимаются специалисты Канала им. Москвы. Городские службы обеспечивают безопасность.

Кроме того, обеспечена дополнительная возможность по перекачиванию воды, но пока в этом нет необходимости.

На месте работают около 50 специалистов. Еще около 300 человек и 100 единиц спецтехники находятся в резерве.

О том, что происходило в тоннеле, рассказал порталу «Москва 24» очевидец.

«Я просто мимо ехал, там потом утром было перекрыто в сторону Подмосковья, а чуть позже закрыли движение в Москву. Водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути», – сказал он.

По его словам, вода была цвета какао.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что последствия аварии, в результате которой затопило Тушинский тоннель в Москве, планируется устранить к утру пятницы.

Ранее в четверг стало известно, что тоннель в Тушино на северо-западе Москвы затопило после провала грунта.