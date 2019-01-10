Собянин назвал сроки устранения аварии у Тушинского тоннеля

Последствия аварии, в результате которой затопило Тушинский тоннель в Москве, планируется устранить к утру пятницы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Надеюсь, до завтрашнего утра все работы будут завершены. Объем работ большой, авария серьезная. Все аварийные службы на месте работают, помогают устранить последствия аварийной ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить движение», – цитирует Собянина ТАСС.

Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас, рассказал он, идет аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. После этого тоннель начнут очищать от грязи. Затем можно будет возобновить движение.

«К сожалению, стенка канала имени Москвы дала протечку, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель, пришлось остановить движение, авария достаточно серьезная», – добавил он.

В то же время заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы коммунальных служб в Тушинском тоннеле продлятся около девяти часов, передает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что через шесть часов полностью работы будут все завершены. Сразу сбрасывать воду нельзя, делается все это по специальной схеме сброса воды. Потом еще часа два-три понадобится на то, чтобы все зачистить, выносы грунта все убрать», – сказал он.

Он отметил, что в районе организованы маршруты объезда и подъезды к жилому сектору.

Между тем в ГИБДД рассказали, что из-за ЧП перекрыто движение на Волоколамском шоссе – от Ленинградского шоссе в направлении Московской области и от МКАД в направлении центра.

Госавтоинспекция просит автомобилистов заранее выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, в районе тоннеля оцеплены и пешеходные зоны. На подходах к тоннелю находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. К месту подогнали специализированную технику.

Ранее в четверг стало известно, что тоннель в Тушино на северо-западе Москвы затопило после провала грунта.