Поступление воды в затопленный автомобильный туннель в Москве удалось прекратить

Поступление воды в затопленный Тушинский тоннель в Москве удалось перекрыть, сообщили в пресс-службе «Канала имени Москвы».

«По состоянию на 16.30 мск уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем составил около одного метра. Поступление воды в тоннель удалось прекратить. В ближайшее время – до 18.00 мск – планируется спустить воду до нулевого уровня», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Ранее заммэра российской столицы Петр Бирюков сообщил, что причинами прорыва дамбы, из-за которого затопило Тушинский тоннель, могли стать нарушения при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году.

По данным «Канала имени Москвы», тоннель находится между гидроузлами 7 и 8. Размыв грунта произошел под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля, уровень воды там составлял порядка пяти метров, что является нормативным показателем.

«Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предаварийными. Но раз ситуация произошла, мы будем проводить глубокий анализ случившегося с профильными институтами и обнародуем результаты этой работы», – сказал руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Напомним, тоннель в Тушино на северо-западе Москвы затопило после провала грунта. Движение на участке было перекрыто. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что последствия аварии, в результате которой затопило Тушинский тоннель в Москве, планируется устранить к утру пятницы.