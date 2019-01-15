На Луне впервые в истории человечества проведен биологический эксперимент

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества провел биологический эксперимент на поверхности Луны, сообщают СМИ.

Речь идет о биологической испытательной нагрузке «Чанъэ-4». Отправленные аппаратом снимки свидетельствуют, что на семенах хлопка появились почки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

#BREAKING The latest released experimental picture shows that cotton seeds carried on the Chang'e-4 probe have sprouted, marking the first biological experiment on the lunar surface #ChangE4 pic.twitter.com/6bMXH3dVT0 — CGTN (@CGTNOfficial) 15 января 2019 г.