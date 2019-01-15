На Луне впервые в истории человечества проведен биологический эксперимент

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15 января, вторник | Последнее обновление — 05:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Жертвой обрушения дома в Шахтах стала еще одна женщина
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России будет сложно конкурировать с Африкой
«Медвежья болезнь» товарища Зюганова
В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России
Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»
Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой
Банк Франции страшнее ФСБ
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
Как России не стать Бразилией столетней давности
Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах
На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человекПодробности...
В Москве затопило крупный транспортный тоннель
В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штабПодробности...
После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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