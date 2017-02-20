Перед пожаром на территорию Киево-Печерской лавры проник посторонний

Неизвестный проник в здание, находящееся в ведении заповедника Киево-Печерской лавры, перед тем, как произошел пожар, сообщил глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент.

По его словам, «на чердак здания проник человек», возможно, без определенного места жительства, передает ТАСС.

Здание, где произошел пожар, несколько лет назад передали монастырю, оно оставалось «законсервированным» шесть лет, так как не было денег на ремонт.

Напомним, пожар начался около 17.17 мск и был ликвидирован примерно в 21.07 мск.