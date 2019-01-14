Пожар на территории Киево-Печерской лавры ликвидирован

Пожар в здании, находящемся в ведении заповедника Киево-Печерской лавры, ликвидирован, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ) Украины.

«В 20. 07 (21.07 мск) пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидирован», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как выяснилось, загорелось здание на территории заповедника, а не на территории монастыря.