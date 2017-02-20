Озвучена идея создания «газовой полиции»

В России могут создать особый орган, который будет контролировать оборудование в квартирах граждан, эта идея возникла после взрывов бытового газа в Магнитогорске и в городе Шахты Ростовской области, сообщил председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты России Артем Кирьянов.

Сегодня проблема заключается в том, что нет возможности проверить оборудование внутри всех квартир – люди просто не пускают сотрудников. При этом они не понимают, что речь идет о вполне реальных рисках», – пояснил Кирьянов Ura.ru.

Он добавил, что расширение полномочий должно проходить в рамках закона. «Не должно доходить до того, чтобы газовщики, чтобы попасть в квартиру, снимали двери с петель», – сказал Кирьянов.

Представитель Ассоциации производителей газового оборудования заметил, что проверяющим газовое оборудование специалистам не удается попасть в половину квартир.

«В квартирах, где не был произведен осмотр, можно отключить газоснабжение. Но это сложная процедура – чтобы ее реализовать, требуется как минимум три месяца. Поэтому к такой мере прибегают редко», – отметил он.

Глава одной из обслуживающих газовое оборудование компаний сообщил, что «газовая полиция» смогла бы решить множество проблем. «Сейчас на нас просто плюют. Хотят – открывают дверь, не хотят - не открывают. Поэтому за исправность оборудования никто поручиться не может. Нам нужны реальные, а не формальные полномочия. Иначе дома так и будут взрываться», – сказал собеседник.

31 декабря произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, последовавшее за ним обрушение здания привело к гибели 39 человек, в том числе шести детей. Уцелевшую часть дома в Магнитогорске признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.

14 января в квартире на девятом этаже дома в Шахтах взорвался газ. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек. Возбуждено уголовное дело.