Уцелевшую часть дома в Магнитогорске признали годной для проживания

Специалисты провели несколько геодезических исследований в жилом доме Магнитогорска, где в результате взрыва погибли десятки человек, и установила, что он безопасен для проживания.

Компания «Магнитогорский гипромез» пронаблюдала строительные конструкции дома, где произошел взрыв газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«По результатам геодезических наблюдений по периметру всего дома, проведенных 5 и 6 января, перемещений конструкций наружных стен не выявлено. Также специалистами по обращению жильцов были установлены маяки по шву сопряжения блоков наружной несущей стены и поперечной стены в пяти квартирах третьего и четвертого подъездов. По результатам осмотра смещений стен относительно друг друга не выявлено», – говорится в сообщении специалистов.

Отмечается, что по цокольной части строения движения конструкций не наблюдается.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявлял, что в администрацию обращались жители третьего подъезда, после чего несколько дней работники проектной организации визуально обследовали квартиры.

По его словам, в течение трех дней трещины не показали никакой динамики. Бердников пояснял, что, что после сноса четвертой блок-секции, будет проведено техническое обследование оставшихся подъездов.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.