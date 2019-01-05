Жильцам пострадавших из-за ЧП в Магнитогорске подъездов пообещали новые квартиры

Жильцы подъездов, признанных непригодными для проживания после обрушения в Магнитогорске, получат новые квартиры, сообщила министр соцотношений Челябинской области Татьяна Никитина, уточнив, что речь идет о людях, чьи квартиры находились в попавшей под снос части дома №164 по улице Карла Маркса.

«Там часть квартир были в собственности, часть – социальный найм, но все семьи, которые жили в этих квартирах, будут обеспечены жильем», – приводит ТАСС слова министра.

«Сейчас идет согласование документов и формирование списков, и мы понимаем, несмотря на то, что в каждой квартире может быть несколько собственников, будет выделено 104 квартиры», – сказала Никитина.

Как обещал глава Челябинской области Борис Дубровский, все пострадавшие жильцы восстановят потерянное имущество в полной мере.

Министр пояснила, что потерявшие квартиры собственники смогут выбрать месторасположение нового жилья: «Собственники утерянного жилья будут выбирать месторасположение новых квартир самостоятельно, заключать договор купли-продажи и на счет продавца будет переведена расчетная сумма, я ее пока озвучивать не буду, потому что сейчас решение только на уровне принятия», – добавила Никитина.

В субботу глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах семьям жертв и пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске. Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры помощи семьям погибших и пострадавших при обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.