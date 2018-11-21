Названа сумма выплат погибшим и пострадавшим в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры выплат семьям погибших и пострадавших при обрушении жилого дома в Магнитогорске, сообщили в правительстве региона.

«Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение», – говорится на сайте губернатора Челябинской области.

Так, семьи погибших получат по 1 млн рублей. Получившие вред здоровью получат 200 – 400 тыс. рублей.

Также регион выплатит компенсации тем, кто потерял имущество – от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Будет оказана единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей и выплата на организацию похорон в размере 31,5 тыс. рублей.

«Все, потерявшие жилье, будут им обеспечены. Это будет отдельное, дополнительное решение. Информация о нем будет доведена позднее», – говорится в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось, что число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о трагедии, а также о попытках спекулировать на случившемся.