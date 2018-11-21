Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли еще четыре тела

Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 человек, сообщили в МЧС.

Спасатели сообщили, что извлекли из-под завалов четыре тела: двух женщин и мужчины, «пол последнего извлеченного из-под завалов не определен», передает ТАСС.

«Количество погибших увеличилось до 37», – передает РИА «Новости».

Идут поиски еще четырех человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о трагедии, а также о попытках спекулировать на случившемся.