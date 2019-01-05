Медведев распорядился о выплатах семьям жертв и пострадавшим в Магнитогорске

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах семьям жертв и пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске.

«Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске», – написал Медведев в Twitter.

В частности, из резервного фонда правительства выделят около 65 млн рублей.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.