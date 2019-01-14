Медведев потребовал вызывать в кабмин глав компаний, завышающих цены на бензин

Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака вызывать глав компаний, уклоняющихся от соблюдения соглашения о ценах на бензин.

«Если возникают какие-то отклонения (от уровня цен), особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения», – заявил премьер на совещании с вице-премьерами, обращаясь к курирующему отрасль Дмитрию Козаку.

Глава кабмина также заявил, что «если ситуация где-то будет дестабилизирована – (необходимо) принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением», передает ТАСС.

Медведев также выразил надежду, что нефтяники будут соблюдать договоренности по стабилизации цен на топливо, и крайние меры в виде заградительных экспортных пошлин не понадобятся. «Мы готовы в этом смысле оказывать поддержку нефтяному сектору, чтобы таможенно-тарифные льготы в нефтедобыче были сохранены в полном объеме», – сказал премьер, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе министр энергетики Александр Новак заверил, что цены на бензин в России в текущем году будут расти в пределах инфляции.

В ноябре 2018 года Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года несколькими крупными нефтекомпаниями.