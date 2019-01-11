Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году

Министр энергетики Александр Новак заверил, что цены на бензин в России в текущем году будут расти в пределах инфляции.

Розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3% с 1 по 9 января, стоимость дизельного топлива повысилась на 0,7%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

«Это разовое повышение связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, но тем не менее, такие предельные параметры установлены в течение года», – сказал Новак.

Напомним, осенью 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года несколькими крупными нефтекомпаниями.