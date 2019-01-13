На Украине составили рейтинг предателей

Украинское интернет-издание опубликовало «антирейтинг политиков-предателей», в который вошли деятели с запятнанной репутацией после самых громких скандалов 2018 года.

Список опубликован изданием Realist.Online. Составители рейтинга собрали мнения интернет-пользователей об украинских политиках на предмет того, кто из них очернил себя больше всех.

На первом месте оказалась исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая, как указано в публикации, «полностью провалила медицинскую реформу и разрушила систему здравоохранения» в стране.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о работе Супрун, прославившейся предложением лечить больных музыкой, а также советами о том, как правильно сидеть.

Второе место в рейтинге досталось лидеру украинской партии «Наши» Евгению Мураеву, в сентябре со скандалом покинувшем партию «За життя». Политик обещал установить мир, выступал за нейтральный и внеблоковый статус Украины, а затем обвинил бывших соратников по партии в работе по «указке из Москвы» и обратился в СБУ с просьбой проверить деятельность своих коллег.

В тройку лидеров угодил глава Нафтогаза Андрей Коболев, выписавший себе премию почти в 8 млн долларов за «победу» в разбирательстве с Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Сумма была переведена на счет его матери, проживающей в США.

На четвертом месте – первый замглавы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, который, по информации издания, владеет элитной недвижимостью на сумму более 200 млн гривен. Составители рейтинга отметили, что богатствами украинских чиновников никого не удивишь, а потому в список его включили из-за жены-россиянки и других родственников из России.

Замыкает пятерку экс-глава государственной фискальной службы Роман Насиров, подозреваемый в коррупции. Самым скандальным поступком Насирова, по мнению издания, стала попытка обжаловать увольнение с поста главы ГФС. Окружной административный суд Киева в итоге отменил решение правительства об увольнении Насирова.