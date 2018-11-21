В Минздраве Украины рассказали, как правильно сидеть

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у человека, который закидывает ногу на ногу, может повыситься давление и испортиться осанка.

«Для людей с нормальным давлением сидение с перекрещенными ногами не будет иметь серьезных последствий. Если у вас есть проблемы, лучше избегать продолжительного сидения в такой позе. Если же вы любите скрещивать ноги в области голеней – спокойно продолжайте, это повышение давления не вызывает», – написала Супрун в Facebook.

Она опровергла заявление, что привычка сидеть «нога на ногу» не приводит к варикозу вен. Получить варикоз, по ее словам, можно из-за длительного пребывания в одной позе. От сиденья с перекрещенными ногами может появиться лишний наклон корпуса вперед и округление плеч, что испортит осанку.

Супрун знаменита своими неоднозначными высказываниями. В частности, глава здравоохранения Украины называла себя пришельцем, предлагала лечить украинцев музыкой и отгонять мух от котлет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о работе Супрун на посту и.о. министра здравоохранения Украины.