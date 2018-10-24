Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун заявила, что для многих украинцев она пришелец. Всему виной СССР, который создал поколения людей, которые ее воспринимают как существо с другой планеты.

«Недавно один политик сказал, что я попала на Украину на НЛО. Для многих людей на Украине я пришелец. Потому что за последние 70 лет Советский Союз России (газета ВЗГЛЯД не знает точно, что такое Советский Союз России, но полагает, что политик Супрун имеет в виду СССР - ред.) создал поколения «совка». И жизнь в такой стране действительно делает меня для украинцев пришельцем. Тем не менее, есть и другие украинские иностранцы, как я, но рожденные в Украине, которые знают, что страна, которую мы пытаемся восстановить после долгой советской оккупации, будет поистине независимой», – написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, те недоброжелатели, которые называют ее иностранкой, ищут власти.

«Они сеют недоверие в украинское правительство, провоцируют страх у вашего соседа и неуверенность в прогрессе Украины, вместо того, чтобы инвестировать в нашу политическую, социальную, экономическую и культурную самобытность и развитие с современным миром».

По ее мнению, политики, которые хотят, чтобы Супрун ушла, хотят вернуть старую коррупционную систему медицинского обслуживания, и видеть «советскую» Украину.

«Они делят власть между собой, чтобы служить своим собственным торговым интересам. Потому что это то, что делает «совок» – они распространяют русский шовинизм, превращая свободных людей в рабов. И некоторые из людей, которые делают это, являются украинскими политиками. Я бы предложила помочь этим людям научиться говорить на английском языке, потому что в конце концов, любой, кто хочет быть президентом Украины, должен говорить по-английски, чтобы общаться с мировыми лидерами», – считает политик, добавив, что все, кто не хотят учить английский, считают, что Украина принадлежит России и «русскому миру Путина».

Напомним, ранее Супрун предлагала лечить украинцев музыкой и отгонять мух от котлет. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о работе Супрун на посту и.о. министра здравоохранения Украины.