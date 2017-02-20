Российские биатлонисты выиграли вторую эстафету за день

Мужская сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе; ранее победила женская эстафетная четверка.

Трансляцию вел телеканал «МатчТВ».

На первом этапе за российскую сборную бежал Максим Цветков, который занял место в тройке. Евгений Гараничев на втором этапе вырвался вперед, а Дмитрий Малышко обеспечил задел более чем в одну минуту. Александр Логинов, бежавший на последнем этапе, смог удержать преимущество перед Мартеном Фуркадом.

Логинов финишировал с флагом в руках, как и Юрлова-Перхт несколькими часами ранее.

Ранее российская женская сборная по биатлону одержала победу в эстафете впервые с 2012 года.