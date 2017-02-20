Женская сборная России по биатлону победила в эстафете на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе женская сборная России по биатлону завоевала золото в эстафете впервые с 2012 года.

Эстафету транслировал телеканал «Матч ТВ».

На последнем этапе за Россию выступала Екатерина Юрлова-Перхт. Она отправилась на дистанцию второй, но за счет более точной стрельбы опередила немецкую спортсменку.

На первых трех этапах за сборную России бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина. Они и Юрлова-Перхт избежали штрафных кругов и использовали восемь дополнительных патронов.

На втором месте сборная Германии, на третьем – сборная Чехии.

Последний раз на этапах Кубка мира россиянки одерживали победу в эстафете в 2012 году – также на этапе в Оберхофе.