Посоветовавшая врачам мыть полы чиновница организовала генеральную уборку в больнице

Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам струнинской больницы вымыть полы, инициировала генеральную уборку в этом медучреждении.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13.00», – передает слова Чекуновой ТАСС.

В пресс-службе администрации Владимирской области подчеркнули, что инициатором акции является Чекунова, а за уборку будут отвечать сотрудники департамента здравоохранения области и персонал поликлиники.

В пятницу Чекунова на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя».

В заксобрании Владимирской области назвали ее заявление «некорректным, но справедливым».