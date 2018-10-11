Очередная чиновница отметилась «недопустимым высказыванием»

Временно исполняющая обязанности заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя».

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?», – сказала Чекунова медикам, передает НСН.

Кроме того, на совещании врио замглавы региона заявила, что не занимается исполнениями желаний.

«Я как будто золотая рыбка должна все сделать», – заявила чиновница.

Отмечается, что Чекунова ранее была помощником министра труда и соцразвития России Максима Топилина.

Зампред Заксобрания региона Роман Кавинов отметил, что подобные высказывания недопустимы.

«Это недопустимо в любом случае. Понятно, что накал страстей, эмоции. Но Марина Анатольевна достаточно опытный руководитель. Она могла бы более тактичную линию ответов какую-то выбрать. Но это нам с вами легко рассуждать. Мы – не внутри ситуации. А, когда приходят люди с явным негативом и не слышат ничего, тогда и чиновники становятся людьми», – приводит слова Кавинова «Политика Сегодня».

За последнее время в России стала активно обсуждаться целая серия скандалов, связанных с высказываниями госслужащих.

На встрече с детьми и подростками чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова в споре с депутатом заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в дискуссии, разгоревшейся в социальных сетях, посоветовала молодым родителям кормить детей с огородов.