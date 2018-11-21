Самарский министр извинилась за резкую реакцию на жалобы о размере детских пособий

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой ответ на жалобы жителей региона о размере детских пособий; она признала, что допустила «некорректное выражение».

«При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано», – написала она в Twitter.

«Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу», – добавила министр.

На протяжении нескольких дней в аккаунте самарского министра бушевала жаркая дискуссия о размере детских пособий. Жительница Самарской области написала, что у нее нет желания содержать ребенка на пособие, которое, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц, и в итоге кормить его «дешевой едой на пальмовом масле».

Антимонова в ответ задалась вопросом о том, должно ли государство всех содержать. «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка?» – спросила она, отметив, что в стране действуют программы переподготовки и занятости для молодых мам в декретном отпуске.

«Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» – добавила министр.

Комментируя заявление Антимоновой, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал в Telegram «не обижаться на чиновников. «В 21 веке не нужны многомиллионные армии солдат. Не нужны многомиллионные армии рабочих. Нужны многомиллионные армии хороших потребителей, но это не про русских», – написал он.

«Проблема в том, что риторика 20 века перешла в 21-ый. С ее имитационной любовью к имитационной демократии и с заботой о «населении», о «среднем классе». А на деле никакой такой средний класс и нахер не нужен вместе с населением. Тут вам не в 20-м веке, когда вам насильно делали прививки и заставляли руки мыть, как посрете. В 21-м вы не нужны. Можете руки не мыть», – добавил журналист.

За последнее время прозвучало сразу несколько скандальных заявлений чиновников, преимущественно регионального уровня, на социальные темы. В ситуацию вынужден был вмешаться президент Владимир Путин. На пленарном заседании съезда «Единой России» в декабре глава государства призвал членов партии не допускать хамства и пренебрежения к людям на всех уровнях. Российский лидер отметил, что в большинстве своем члены ЕР – порядочные, профессиональные люди, патриоты страны.