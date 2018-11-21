Путин призвал «Единую Россию» не допускать хамства к людям

Президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда «Единой России» призвал членов партии не допускать хамства и пренебрежения к людям на всех уровнях. Глава государства отметил, что в большинстве своем члены ЕР – порядочные, профессиональные люди, патриоты страны.

«Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России. Однако, нужно тоже прямо об этом сказать, (так происходит всегда и везде, во все времена и во всех местах) есть и те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе», – приводит его слова ТАСС.

«Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном», – сказал президент.

«Важнейшее для партии дело – это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить. Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», – сказал глава государства.

Говоря о приходе молодежи в партию, Путин рекомендовал «взять на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава». «У нас свободная, демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых идей и подходов. Дискуссии и конкуренция внутри самой партии – это очень эффективный инструмент для решения проблем в интересах страны», – убежден президент.

Он рассчитывает, «что «Единая Россия» сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом политической культуры – дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и, как крупнейшая политическая сила страны, сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России».

Президент также отметил, что лидерство «Единой России» должно заключаться не в том, чтобы обещать манну небесную, а чтобы принимать ответственные и нужные стране решения.

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. В первый день работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день съезда, 8 декабря, проходит программный форум в формате четырех дискуссионных площадок, посвященных реализации разделов программы партии за 2018 год. Это «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.