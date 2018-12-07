ЕР запустила интерактивную платформу «Избиратель-депутат»

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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:30  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Сможет ли новый мэр Махачкалы удержаться от воровства

Салман Дадаев хоть и дагестанец, но наверняка будет восприниматься варягом из МосквыФото: basman.mos.ru/
Новым мэром Махачкалы, судя по всему, станет московский чиновник – однако с дагестанскими корнями. Четверо его предшественников на этом посту оказались в тюрьме. Какие проблемы встанут перед новым главой самого быстрорастущего города России – и удастся ли ему самому не оказаться за решеткой? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...
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Американцы наказывают Китай за сотрудничество с Ираном

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пекин говорит: у нас есть деньги, которыми вы можете воспользоваться для своего развития – строительства железных дорог, портов. Впервые появилась альтернатива Всемирному банку или МВФ. Это прямой вызов монополии США и Запада. Подробности...

Кто стоит за «недорепрессиями»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
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          ЕР запустила интерактивную платформу «Избиратель-депутат»

          7 декабря 2018, 13:37

          Текст: Ольга Никитина

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          «Единая Россия» запускает информационную систему «Избиратель-депутат», включающую единую базу депутатов и сенаторов – единороссов и содержащую всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных, сообщил член рабочей группы «Цифровая партия» Вячеслав Сатеев, выступая на дискуссионной площадке «Открытость» в рамках первого дня XVIII съезда ЕР.

          «Сегодня мы открываем платформу «Избиратель-депутат». Это база данных, доступная в виде веб-сайта и соответствующего ему раздела в нашем обновленном мобильном приложении», – приводит его слова РИА «Новости».

          По его словам, базовая информация о составе фракций собрана через региональные отделения партии, а каждый депутат может получить доступ к персональному личному кабинету на этом сайте для того, чтобы иметь возможность публиковать на своей личной странице обновления, фотографии, видео, график приемов и многое другое. Также поддерживается интеграция с личными социальными сетями депутатов.

          Поиск депутатов работает в трех режимах: «Ваш адрес» – при введении полного адреса открывается информация по депутатам, относящимся только к введенному адресу; «Ваш регион» – при выборе региона открывается список депутатов всех уровней по выбранному региону; «Данные депутата» – при указании фамилии, имени, отчества депутата открывается страница с информацией по конкретному депутату.

          «На личных страницах депутатов можно ознакомиться с краткой биографией депутата, с информацией о работе его приемных и материалами по его работе, а также страницами депутата в социальных сетях», – отметил Сатеев.

          В свою очередь член рабочей группы «Цифровая партия» Майя Шалунова напомнила, что в октябре этого года было проведено социологическое исследование, посвященное теме использования современных цифровых технологий в партийной работе. Оно подтвердило, что существует запрос на организацию электронного взаимодействия избирателей с депутатами от «Единой России» всех уровней власти.

          База «Избиратель-депутат» доступна на сайте – ideputat.er.ru.

          В свою очередь, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, также выступая на дискуссионной площадке «Открытость», отметил, что работа дискуссионных платформ ЕР будет приведена в соответствие с основополагающими ценностями партии: благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет.

          «Базовые идеологемы «Единой России» были определены в ходе весенних дискуссий «Направление-2026» и поддержаны в ходе региональных конференций «Обновление-2018. Это благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет страны. В связи с этим есть предложение переформатировать работу четырех дискуссионных платформ как основного инструмента по коммуникации с гражданским обществом партии и привести их работу в соответствии с тремя базовыми идеологемами партии», – сообщил Ревенко.

          Он отметил, что спектр тем, которые предлагается обсуждать в рамках работы площадок, будет значительно шире. «К примеру, лидерство и развитие – это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество жизни людей. Благополучие человека – это темы социальной политики, экологии, развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет – это не только патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории, единства страны», – подчеркнул Ревенко.

          Секретарь иркутского регионального отделения ЕР Сергей Сокол предложил объединить работу дискуссионных платформ в одну площадку. «Есть предложение сформировать в регионах одну дискуссионную площадку, но с самым широким кругом тем, которые там могут рассматриваться. В первую очередь, это должны быть вопросы, которые волнуют людей на местах. Это и социальные вопросы, экономические, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование», – сообщил Сокол.

          По мнению Ревенко, это позволит партии эффективнее обсуждать наиболее наболевшие и острые вопросы в том или ином регионе и сделать этот процесс максимально открытым, эффективным и полезным с точки зрения решения проблем людей.

          Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко на съезде единороссов отметил, что «Единая Россия» выиграла выборы 9 сентября и ее результаты были выше там, где партийцы не боялись обсуждать с гражданами сложные вопросы. Он подчеркнул, что партия в общей сложности получила 60% мандатов в региональных законодательных собраниях и городских думах. «И результаты выборов выше там, где было большее количество встреч и откровенных разговоров, в том числе по такому сложному вопросу, по которому была масса возражений, как пенсионная реформа», – приводит его слова ТАСС.

          «Но там, где представители партии не боялись, не прятались, открыто шли на разговор, проводили многочасовые, сложные порой встречи, там и доверие людей», – подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации. Он объяснил это тем, что для людей «самое главное – когда с ними говорят честно, их мнение уважают».

          XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. В первый день работают три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

          Во второй день съезда, 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок – «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

          Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.


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