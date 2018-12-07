ЕР запустила интерактивную платформу «Избиратель-депутат»

«Единая Россия» запускает информационную систему «Избиратель-депутат», включающую единую базу депутатов и сенаторов – единороссов и содержащую всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных, сообщил член рабочей группы «Цифровая партия» Вячеслав Сатеев, выступая на дискуссионной площадке «Открытость» в рамках первого дня XVIII съезда ЕР.

«Сегодня мы открываем платформу «Избиратель-депутат». Это база данных, доступная в виде веб-сайта и соответствующего ему раздела в нашем обновленном мобильном приложении», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, базовая информация о составе фракций собрана через региональные отделения партии, а каждый депутат может получить доступ к персональному личному кабинету на этом сайте для того, чтобы иметь возможность публиковать на своей личной странице обновления, фотографии, видео, график приемов и многое другое. Также поддерживается интеграция с личными социальными сетями депутатов.

Поиск депутатов работает в трех режимах: «Ваш адрес» – при введении полного адреса открывается информация по депутатам, относящимся только к введенному адресу; «Ваш регион» – при выборе региона открывается список депутатов всех уровней по выбранному региону; «Данные депутата» – при указании фамилии, имени, отчества депутата открывается страница с информацией по конкретному депутату.

«На личных страницах депутатов можно ознакомиться с краткой биографией депутата, с информацией о работе его приемных и материалами по его работе, а также страницами депутата в социальных сетях», – отметил Сатеев.

В свою очередь член рабочей группы «Цифровая партия» Майя Шалунова напомнила, что в октябре этого года было проведено социологическое исследование, посвященное теме использования современных цифровых технологий в партийной работе. Оно подтвердило, что существует запрос на организацию электронного взаимодействия избирателей с депутатами от «Единой России» всех уровней власти.

База «Избиратель-депутат» доступна на сайте – ideputat.er.ru.

В свою очередь, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, также выступая на дискуссионной площадке «Открытость», отметил, что работа дискуссионных платформ ЕР будет приведена в соответствие с основополагающими ценностями партии: благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет.

«Базовые идеологемы «Единой России» были определены в ходе весенних дискуссий «Направление-2026» и поддержаны в ходе региональных конференций «Обновление-2018. Это благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет страны. В связи с этим есть предложение переформатировать работу четырех дискуссионных платформ как основного инструмента по коммуникации с гражданским обществом партии и привести их работу в соответствии с тремя базовыми идеологемами партии», – сообщил Ревенко.

Он отметил, что спектр тем, которые предлагается обсуждать в рамках работы площадок, будет значительно шире. «К примеру, лидерство и развитие – это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество жизни людей. Благополучие человека – это темы социальной политики, экологии, развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет – это не только патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории, единства страны», – подчеркнул Ревенко.

Секретарь иркутского регионального отделения ЕР Сергей Сокол предложил объединить работу дискуссионных платформ в одну площадку. «Есть предложение сформировать в регионах одну дискуссионную площадку, но с самым широким кругом тем, которые там могут рассматриваться. В первую очередь, это должны быть вопросы, которые волнуют людей на местах. Это и социальные вопросы, экономические, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование», – сообщил Сокол.

По мнению Ревенко, это позволит партии эффективнее обсуждать наиболее наболевшие и острые вопросы в том или ином регионе и сделать этот процесс максимально открытым, эффективным и полезным с точки зрения решения проблем людей.

Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко на съезде единороссов отметил, что «Единая Россия» выиграла выборы 9 сентября и ее результаты были выше там, где партийцы не боялись обсуждать с гражданами сложные вопросы. Он подчеркнул, что партия в общей сложности получила 60% мандатов в региональных законодательных собраниях и городских думах. «И результаты выборов выше там, где было большее количество встреч и откровенных разговоров, в том числе по такому сложному вопросу, по которому была масса возражений, как пенсионная реформа», – приводит его слова ТАСС.

«Но там, где представители партии не боялись, не прятались, открыто шли на разговор, проводили многочасовые, сложные порой встречи, там и доверие людей», – подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации. Он объяснил это тем, что для людей «самое главное – когда с ними говорят честно, их мнение уважают».

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. В первый день работают три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день съезда, 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок – «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.