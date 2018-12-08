Путин сказал, в чем должно заключаться лидерство «Единой России»

Лидерство «Единой России» должно заключаться не в том, чтобы обещать манну небесную, а чтобы принимать ответственные и нужные стране решения, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде партии.

Глава государства отметил, что мир находится в состоянии мощной, динамично развивающейся трансформации. «Если вовремя не поймем, что делать и как, отстать можно навсегда», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что кандидатам без четкой программы развития страны незачем приходить во власть любого уровня. «Конечно, фамилии [конкретных кандидатов] важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, это касается как президентского, так и правительственного, и любого другого уровня власти вплоть до муниципального.

«Если нет четкого понимания – что нужно делать и как нужно делать для развития страны – нечего приходить во власть, нечего там делать. Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах», – подчеркнул глава государства.

Ранее в субботу премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что не все в партии одинаково ответственно подошли к избирательной кампании, ЕР нужно вернуть доверие избирателей в тех регионах, где проиграли ее представители.

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. В первый день работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день съезда, 8 декабря, проходит программный форум в формате четырех дискуссионных площадок, посвященных реализации разделов программы партии за 2018 год. Это «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.