Кириенко: Результаты «Единой России» были лучше в тех регионах, где партия не боялась дискутировать

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что «Единая Россия» выиграла выборы 9 сентября, ее результаты были выше там, где члены партии не боялись дискутировать с гражданами о сложных вопросах.

Кириенко на 18 съезде «Единой России» отметил, что «Единая Россия» выиграла на выборах в сентябре и получила 60% мандатов в региональных законодательных собраниях и городских думах, передает ТАСС.

«И результаты выборов выше там, где было большее количество встреч и откровенных разговоров, в том числе по такому сложному вопросу, по которому была масса возражений, как пенсионная реформа», – подчеркнул Кириенко.

Он добавил, что доверие людей было там, где представители партии «не боялись, не прятались, открыто шли на разговор».

Кириенко объяснил это тем, что для людей «самое главное – когда с ними говорят честно, их мнение уважают».

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции.

В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.