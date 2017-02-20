Во Владимире нашли оправдание посоветовавшей врачам помыть полы чиновнице

Замечание врио заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой, посоветовавшей врачам помыть полы и повесить занавески, было некорректным, но справедливым, считает зампредседателя регионального заксобрания Роман Кавинов.

Кавинов считает, что заявление в стиле «дороги-то мы вам сделаем, но вы занавески повесьте» является не совсем правильной тактикой, передает РИА «Новости».

При этом он заметил, что, с другой стороны, постирать занавески не требует больших усилий, в отличие от строительства дороги.

«Мне ни в коем случае не хотелось бы обвинять Марину Анатольевну в непрофессионализме, в грубости, но, наверное, про занавески она могла бы не публично заявить, а главному врачу лично сказать, что, мол, у тебя непорядок, тем более что, как вице-губернатор, она курирует сферу здравоохранения», – отметил он.

Ранее в субботу заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин говорил, что высказывание Чекуновой может повлиять на согласование ее кандидатуры на должность первого замглавы региона.

В пятницу Чекунова побывала на совещании по работе больницы в городе Струнино. В ответ на жалобы медиков она посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя».