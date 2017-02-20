Советовавшая врачам помыть полы владимирская чиновница может лишиться поста

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области сомневаются, стоит ли согласовывать на должность первого замглавы региона кандидатуру Марины Чекуновой, посоветовавшей врачам струнинской больницы помыть полы.

Заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин сообщил, что при согласовании кандидатов на должности заместителей губернатора Владимирской области депутатами будут учитываться профессионализм, опыт, умение общаться с людьми – то, как они зарекомендовали себя, временно исполняя обязанности замов, передает ТАСС.

«Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», – сказал он.

По его словам, региональный парламент в сентябре 2018 года решил согласовывать всех вновь назначаемых заместителей главы региона.

Он считает, что Чекуновой стоит извиниться перед персоналом струнинской больницы.

Между тем Чекунова объявила, что в понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения.

«Начало в 13.00», – заявила она.

В администрации региона пояснили, что Чекунова стала инициатором акции, а за организацию уборки будут отвечать сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.

В пятницу временно исполняющая обязанности заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова побывала на совещании по работе больницы в городе Струнино. В ответ на жалобы медиков она посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя».