Эксперт заявил об опасности Зеленского для Украины

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что шоумена Владимира Зеленского опекает очень опытный интриган, поэтому его избрание на пост президента Украины может быть опасным для страны.

«Политический опыт говорит о том, что такие люди (как Зеленский) опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов», – передает слова Погребинского RT.

Политолог добавил, что юмориста, который решил пойти в политику, «опекает очень опытный интриган», который, скорее всего, ведет «двойную, тройную, четверную игру».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на выборах украинцам предстоит выбрать между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга.