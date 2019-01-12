Глава МИД Японии прибыл в Москву

Министр иностранных дел Японии Таро Коно приехал в Москву с пятидневным визитом, в рамках которого запланированы переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

«Министр прибыл в Москву», – сообщил ТАСС дипломатический источник.

Посольство Японии не раскрывает детали визита Коно.

В российском МИДе сообщили, что встреча двух министров пройдет в первой половине дня 14 января. Они обсудят тему мирного договора.

В пятницу, накануне визита в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно, российский МИД призывал Токио признать итоги Второй мировой войны, включая принадлежность южных Курильских островов России.

Кроме того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время интервью японскому телеканалу высказывался так, словно между двумя странами уже есть какая-то договоренность о передаче островов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как японские власти имитируют желание вернуть Курильские острова.