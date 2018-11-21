Умер легендарный генерал МЧС Михайлик

Председатель Центрального совета ветеранов МЧС генерал-лейтенант Дмитрий Михайлик умер на 99-м году жизни в Москве.

«11 января на 99-м году жизни ушел из жизни легенда МЧС России Дмитрий Иванович Михайлик», – сообщили в пресс-службе МЧС.

Генерал-лейтенант Михайлик родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР. В годы Великой Отечественной войны Михайлик прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона.

Он был заместителем начальника Гражданской обороны СССР, членом коллегии МЧС России и военного совета спасательных воинских формирований, председателем Центрального совета ветеранов министерства.

«Человек с большой буквы, Солдат Победы – именно таким запомнят генерал-лейтенанта в отставке Дмитрия Ивановича Михайлика коллеги, офицеры и друзья. Его жизненный путь всегда будет примером истинного служения Отчизне, исполнения воинского и профессионального долга», – сказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Церемония прощания начнется в 10.00 14 января на Троекуровском кладбище в Москве.