Названо число уничтоженных за время операции ВКС России боевиков в Сирии

Из материалов Кремля к трехстороннему саммиту по сирийскому урегулированию в Тегеране стало известно, что за время операции ВКС России в Сирии было уничтожено 87 тыс. боевиков, освобожден 141 населенный пункт и 102 тыс. кв. км территории.

В материалах отмечается, что при участии российских военных в Сирии было уничтожено 87 тыс. боевиков, еще 43 тыс. экстремистов добровольно сложили оружие в результате работы по примирению сторон, три из четырех зон деэскалации возвращены к мирной жизни под контролем сирийского правительства, передает ТАСС.

Кроме того, Россия вносит значительный вклад в нормализацию обстановки в Сирии, активно помогая Дамаску поставками гуманитарной помощи и разминированием территории страны.

Напомним, во вторник российские истребители нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в Идлибе. Позже в сети появилось видео с последствиями ударов российских ВКС. В Минобороны пояснили, что удары наносились по объектам, где собирались ударные беспилотники для атаки на авиабазу Хмеймим.