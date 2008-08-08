Раскрыты детали авиаудара ВКС России в Идлибе

Во вторник четыре российских самолета с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, удар был нанесен по складам террористов с беспилотниками, которые находились вне населенных пунктов, а также «по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама».

На объектах, по которым нанесли удары российские самолеты, собирали беспилотники для атак на авиабазу Хмеймим.

Конашенков подчеркнул, что удары были нанесены по выявленным и подтвержденным объектам террористов, которые располагались вдали от населенных пунктов. Проверка велась по нескольким каналам.

Удары наносили два Су-34. Между тем, во вторник ночью, по словам Конашенкова, штатная ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила два ударных беспилотника террористов недалеко от аэродрома.

«Всего за последний месяц в районе российской авиабазы Хмеймим уничтожено и обезврежено 47 БПЛА террористов», – сказал он.

Во вторник сообщалось, что российские истребители нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в Идлибе. Позже в сети появилось видео с последствиями ударов российских ВКС.