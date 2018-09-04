Появилось видео с последствиями ударов российских ВКС в Идлибе

В сети опубликовали видео и фото, сделанные после авиаударов российских бомбардировщиков по вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

Telegram-канал Directorate 4 сообщил, что российские ВКС атаковали район Джиср-эш-Шугур.

Иранский журналист Бабак Тагвай в своем Twitter сообщил, что удары, направленные на освобождение Идлиба, проводили истребители-бомбардировщики Су-34 и бомбардировщики Су-24.

Военные самолеты России во вторник нанесли от 40 до 50 авиаударов, в основном по позициям боевиков «Исламской партии Туркестана», которая контролирует большую часть района Джиср-эш-Шугур, сообщает «Русская весна».

Ранее во вторник сообщалось, что российские истребители нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в Идлибе.