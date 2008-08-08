Появились данные о мощном авиаударе ВКС России по боевикам в Идлибе

Российские истребители нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, сообщают источники.

«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы «Хмеймим», нанесли 20 ударов», – рассказали источники в вооруженной сирийской оппозиции Анатолийскому агентству новостей, передает «Интерфакс».

По данным агентства, удары нанесены по районам Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и району Зейтун на севере Хамы.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об операции сирийской правительственной армии в провинции Идлиб.

Он также заявил, что сформировавшееся в Идлибе «гнездо терроризма» ведет к дестабилизации обстановки в Сирии.

Ранее в Сети появилось видео с тренировок боевиков «Национального фронта освобождения Сирии» в Идлибе перед наступлением сирийских правительственных войск.