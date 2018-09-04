В Кремле отреагировали на предостережение Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об операции сирийской правительственной армии в провинции Идлиб.

«Необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к ее решению. Но просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил во вторник, что сформировавшееся в Идлибе «гнездо терроризма» ведет к дестабилизации обстановки в Сирии.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп в соцсетях заявлял, что сирийский глава Башар Асад не должен «безрассудно атаковать» провинцию Идлиб.