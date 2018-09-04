Песков рассказал об очаге дестабилизации в Сирии

Сформировавшееся в Идлибе «гнездо терроризма» ведет к дестабилизации обстановки в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой особой озабоченности в Москве, Дамаске, Анкаре и Тегеране. Дело в том, что там сформировалось очередное гнездо терроризма, засела достаточно многочисленная группа террористов. Безусловно, это ведет к общей дестабилизации обстановки, подрывает попытки к выводу ситуации на трек политико-дипломатического регулирования», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, именно оттуда «осуществляются засылки разных беспилотных летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз временного базирования».

Песков отметил, что ситуация в Идлибе станет одним из главных вопросов в повестке дня в саммита президентов России, Турции и Ирана, но не стал раскрывать подробности.

«Состоится обсуждение трех президентов, и они сделают заявление по итогу этих обсуждений», – сказал Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию сирийских СМИ об авиаударах российской авиации по Идлибу 4 сентября.

«Не располагаю оперативной информацией о том, что делают наши военные там. Рекомендую в этом плане обращаться в министерство обороны», – отметил он.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявлял, что сирийский глава Башар Асад не должен «безрассудно атаковать» провинцию Идлиб.

Стало известно, что Турция перебросила военную технику к сирийской границе, опасаясь новой волны беженцев из-за возможной военной операции в сирийском Идлибе.

Ранее Сирия заявила о намерении освободить Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как сирийская армия будет освобождать Идлиб, которая в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии.