Дамаск пообещал не менять планов по освобождению Идлиба из-за угрозы ударов США

Угрозы США нанести удар по Сирии из-за якобы планов Дамаска использовать в Идлибе химоружие не повлияют на планы сирийской армии освободить провинцию, заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

«Все, что активно раскручивается США, не повлияет на решимость сирийского народа и планы сирийской армии освободить Идлиб и окончательно покончить с терроризмом в Сирии», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что утверждения США о том, что Дамаск якобы собирается использовать химоружие, являются лишь оправданием для атаки по Сирии. По словам Муаллема, вся Сирия хочет завершения конфликта, но Запад во главе с США затрудняет этот процесс.

Он также отметил, что благодаря российской инициативе за последнее время в Сирию вернулись порядка 20 тыс. беженцев из Ливана, хотя западные страны пытаются отговавривать беженцев от возвращения.

В пятницу стало известно, что США подготовили предварительный перечень объектов в Сирии для нанесения по ним ударов с воздуха.

Также Вашингтон заявил, что рассматривает возможное наступление сирийской армии в Идлибе как эскалацию конфликта.